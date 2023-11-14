RT в Telegram
Подпишись

Буданов считает, что Киев может не пойти на мир с Москвой даже после СВО

Короткая ссылка
Украина может не подписать мирный договор с Россией даже после того, как завершится спецоперация, считает начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов считает, что Киев может не пойти на мир с Москвой даже после СВО
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Он отметил, что в истории есть случаи, когда войны между странами так и не были завершены юридически. Буданов назвал такой сценарий наиболее вероятным, пишет украинский журнал «Новое время».

«Простой пример — Россия и Япония», — сказал он, говоря о позиции Токио относительно Курильских островов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил об открытости к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить