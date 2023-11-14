Буданов считает, что Киев может не пойти на мир с Москвой даже после СВО
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Он отметил, что в истории есть случаи, когда войны между странами так и не были завершены юридически. Буданов назвал такой сценарий наиболее вероятным, пишет украинский журнал «Новое время».
«Простой пример — Россия и Япония», — сказал он, говоря о позиции Токио относительно Курильских островов.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил об открытости к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.