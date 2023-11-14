Галузин заявил о важности работы с Грузией для недопущения инцидентов на границе
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Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном по итогам встречи Галузина с сопредседателями МЖД.
Замминистра иностранных дел России напомнил о недавнем инциденте с незаконным пересечением границы Южной Осетии гражданами Грузии.
Он также отметил, что эти события указывают на необходимость «более энергичной работы» сопредседателей с Тбилиси.
Ранее Министерство иностранных дел Южной Осетии сообщило, что из-за инцидента на приграничной территории погиб гражданин Грузии.