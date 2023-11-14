Галузин заявил о важности работы с Грузией для недопущения инцидентов на границе

Сопредседателям Международных женевских дискуссий (МЖД) по безопасности и стабильности в Закавказье следует активнее взаимодействовать с Грузией, чтобы предотвратить новые обострения после инцидента на границе с Южной Осетией. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном по итогам встречи Галузина с сопредседателями МЖД.

Замминистра иностранных дел России напомнил о недавнем инциденте с незаконным пересечением границы Южной Осетии гражданами Грузии.

Он также отметил, что эти события указывают на необходимость «более энергичной работы» сопредседателей с Тбилиси.

Ранее Министерство иностранных дел Южной Осетии сообщило, что из-за инцидента на приграничной территории погиб гражданин Грузии.