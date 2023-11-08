МИД Южной Осетии: из-за инцидента на приграничной территории погиб гражданин Грузии
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Южная Осетия.
«При задержании пограничным нарядом нарушителей государственной границы Республики Южная Осетия произошёл инцидент, в результате которого один гражданин Грузии получил ранения и позднее скончался», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё один был задержан.
По данным ведомства, граждане Грузии незаконно пересекли границу на автомобиле.