МИД Южной Осетии: из-за инцидента на приграничной территории погиб гражданин Грузии

В результате инцидента на приграничной с Грузией территории Республики Южная Осетия погиб один гражданин Грузии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Южная Осетия.

«При задержании пограничным нарядом нарушителей государственной границы Республики Южная Осетия произошёл инцидент, в результате которого один гражданин Грузии получил ранения и позднее скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё один был задержан.

По данным ведомства, граждане Грузии незаконно пересекли границу на автомобиле.