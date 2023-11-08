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МИД Южной Осетии: из-за инцидента на приграничной территории погиб гражданин Грузии

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В результате инцидента на приграничной с Грузией территории Республики Южная Осетия погиб один гражданин Грузии.
МИД Южной Осетии: из-за инцидента на приграничной территории погиб гражданин Грузии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Южная Осетия.

«При задержании пограничным нарядом нарушителей государственной границы Республики Южная Осетия произошёл инцидент, в результате которого один гражданин Грузии получил ранения и позднее скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё один был задержан.

По данным ведомства, граждане Грузии незаконно пересекли границу на автомобиле.

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