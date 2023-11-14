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Глава ВГА Харьковской области: ВСУ усилили обстрелы гражданской инфраструктуры

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Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские войска начали чаще обстреливать мирную инфраструктуру региона.
Глава ВГА Харьковской области: ВСУ усилили обстрелы гражданской инфраструктуры
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По его словам, под ударом ВСУ находятся: село Пески, станция Тополи, Первый Лиман и Ольшана. Он подчеркнул, что, например, в Ольшане на сегодняшний день живёт 47 человек.

Ганчев отметил, что многие из домов разбиты, а повреждённых домостроений стало больше после обстрелов противника.

«ВСУ в Харьковской области активно используют дроны с боевыми зарядами. В селе Таволжанка, Богдановское, Николаевка дроны летают ежедневно», — написал глава ВГА в Telegram.

Ранее в ООН заявили, что ВСУ нарушили в Харьковской области конвенцию о запрете противопехотных мин.

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