Глава ВГА Харьковской области: ВСУ усилили обстрелы гражданской инфраструктуры

Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские войска начали чаще обстреливать мирную инфраструктуру региона.

По его словам, под ударом ВСУ находятся: село Пески, станция Тополи, Первый Лиман и Ольшана. Он подчеркнул, что, например, в Ольшане на сегодняшний день живёт 47 человек.

Ганчев отметил, что многие из домов разбиты, а повреждённых домостроений стало больше после обстрелов противника.

«ВСУ в Харьковской области активно используют дроны с боевыми зарядами. В селе Таволжанка, Богдановское, Николаевка дроны летают ежедневно», — написал глава ВГА в Telegram.

Ранее в ООН заявили, что ВСУ нарушили в Харьковской области конвенцию о запрете противопехотных мин.