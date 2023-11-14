Оппозиция Молдавии обвинила власти в попытке лишить граждан церкви

Власти Молдавии искоренили молдавский язык, практически переписали историю страны и теперь пытаются лишить ее жителей церкви. Такое мнение высказали в оппозиционной партии «Возрождение».

По мнению молдавской оппозиции, подобные деструктивные шаги предпринимаются властями страны с подачи Запада, который не удостаивает происходящее какой-либо реакции.

«Под одобрительное молчание «западных партнеров» наша страна катится в бездну забвения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Ранее стало известно, что в Молдавии планируют собрать священнослужителей для обсуждения возможности передачи 30 приходов Румынской православной церкви.

В середине октября оппозиция Молдавии выступила с заявлением, согласно которому власти страны рвут связи с прежними партнерами. В том числе и с Россией.