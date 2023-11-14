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Депутат: киевский режим не чурается прибегать к недопустимым методам в ходе конфликта

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление члена Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марка Хизнея о том, что Вооружённые силы Украины нарушили в городе Изюме Харьковской области Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин.
Депутат: киевский режим не чурается прибегать к недопустимым методам в ходе конфликта
  • AP
  • © Libkos

«Украина не раз нарушала Оттавскую конвенцию 1997 года о запрете противопехотных мин. Такие действия Киева особенно циничны на фоне того, что Украина ратифицировала данную конвенцию в 2005 году. Но киевский режим, подстрекаемый западными кураторами, не чурается в ходе конфликта применять запрещённые боеприпасы и прибегать к недопустимым методам», — подчеркнул собеседник RT. 

По его словам, подобные обвинения должны стать сигналом для мирового сообщества, чтобы другие страны обратили внимание «на наплевательское отношение Украины к международному гуманитарному праву».

Ранее Хизней заявил, что ВСУ нарушили в городе Изюме Харьковской области Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин.

Кроме того, он отметил, что у UNIDIR есть информация о том, что украинская армия применила эти мины в Донецке.

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