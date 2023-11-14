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В Киеве заявили о получении $400 млн помощи от американской корпорации DFC

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Украина получила $400 млн на реализацию ряда проектов от американской корпорации по финансированию международного развития (DFC). Об этом сообщили 14 ноября в Министерстве экономики страны.
В Киеве заявили о получении $400 млн помощи от американской корпорации DFC
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Согласно тексту опубликованного в Telegram-канале Минэкономики Украины сообщения, DFC проявляет интерес к финансированию и страхованию в ключевых секторах экономики Украины, в числе которых — проекты в сфере энергетики.

«DFC уже поддержала ряд проектов на Украине на сумму $400 млн. В частности, было выделено $250 млн для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна», — сообщается на сайте ведомства.

Глава министерства Юлия Свириденко также отметила, что DFC намерена направить на Украину специального представителя с целью ускорения получения страхования инвесторами.

Ранее стало известно, что палата представителей США рассматривает план финансирования, исключающий помощь Украине.

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