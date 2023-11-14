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Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ Херсонской области

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Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате обстрела населённого пункта Великие Копани в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.

«В результате обстрела населённого пункта Великие Копани один мирный житель погиб и один получил ранения тяжёлой степени», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в ночь на 14 ноября украинская армия выпустила по населённым пунктам региона около 29 снарядов из ствольной артиллерии.

Ранее стало известно, что одна женщина погибла, ещё три получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.

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