Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ Херсонской области

Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате обстрела населённого пункта Великие Копани в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.

«В результате обстрела населённого пункта Великие Копани один мирный житель погиб и один получил ранения тяжёлой степени», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в ночь на 14 ноября украинская армия выпустила по населённым пунктам региона около 29 снарядов из ствольной артиллерии.

Ранее стало известно, что одна женщина погибла, ещё три получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.