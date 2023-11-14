Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.
«В результате обстрела населённого пункта Великие Копани один мирный житель погиб и один получил ранения тяжёлой степени», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, в ночь на 14 ноября украинская армия выпустила по населённым пунктам региона около 29 снарядов из ствольной артиллерии.
Ранее стало известно, что одна женщина погибла, ещё три получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.