СЦКК: женщина погибла, ещё три пострадали при обстреле ВСУ Донецка

Женщина погибла, ещё три женщины получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Погибла женщина 1950 года рождения... ещё три женщины 1951-го, 1953-го и 1960 года рождения получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении ведомства.

12 ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что женщина погибла в результате обстрела Петровского района со стороны украинских войск.