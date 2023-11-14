Военкор RT показал последствия обстрела Донецка 13 ноября со стороны ВСУ

Военный корреспондент RT Виктор Мирошников показал кадры последствий обстрела Донецка вечером 13 ноября со стороны Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в результате атаки повреждения получили два дома и газопровод.

Местные жители рассказали военкору, что в момент прилёта в их посёлке не было света, поэтому люди вышли на улицу.

«Женщины просто вышли на улицу пообщаться, посидеть на лавочке. И именно в это место был один прилёт», — добавил Мирошников.

Ранее стало известно, что одна женщина погибла, ещё три получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.