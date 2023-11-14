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Военкор RT показал последствия обстрела Донецка 13 ноября со стороны ВСУ

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Военный корреспондент RT Виктор Мирошников показал кадры последствий обстрела Донецка вечером 13 ноября со стороны Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в результате атаки повреждения получили два дома и газопровод.

Местные жители рассказали военкору, что в момент прилёта в их посёлке не было света, поэтому люди вышли на улицу.

«Женщины просто вышли на улицу пообщаться, посидеть на лавочке. И именно в это место был один прилёт», — добавил Мирошников.

Ранее стало известно, что одна женщина погибла, ещё три получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.

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