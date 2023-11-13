Премьер Грузии: слова Зурабишвили о Си Цзиньпине неприемлемы и тревожны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с послом Китая Чжоу Цзянем осудил слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о китайском лидере Си Цзиньпине. В интервью французскому ТВ она выразила надежду, что председатель КНР когда-нибудь предстанет перед судом.

Тогда Зурабишвили сказала: «Я верю по своему внутреннему убеждению, что это будет исторический результат, который поставит некоторые вещи на свои места».

Президент Грузии при этом признала, что вряд ли подобное произойдёт.

Грузинский премьер Гарибашвили, со своей стороны, заявил послу Китая, что это не первый случай, когда президент Грузии во вред государственным интересам даёт такие оценки по международным вопросам, тогда как внешняя политика — это обязанность правительства республики. Он назвал слова президента категорически неприемлемыми и тревожными.

Риторика Зурабишвили противоречит отношению властей Грузии и грузинского народа к Китаю, подчеркнул Гарибашвили, слова которого приводит грузинское правительство.

Как отмечали в Тбилиси ранее, Зурабишвили отправилась с визитом во Францию без предварительного одобрения такой поездки со стороны грузинского правительства.