Конфликт на Украине должен завершиться не по «корейскому», а по «вьетнамскому» сценарию — полным освобождением страны от вторжения Запада. Такое мнение высказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Комментируя заявление экс-верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, что ситуация, как и в случае с Корейской войной, может свестись к замороженному конфликту, Рогов заявил, что такой сценарий неприемлем. По его словам, необходимо принять окончательное решение.

«Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее журналист польского издания Do Rzeczy заявил, что провал контрнаступления угрожает Киеву тотальным хаосом.