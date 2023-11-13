Рогов считает, что конфликт на Украине нужно завершить по вьетнамскому сценарию
- РИА Новости
Комментируя заявление экс-верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, что ситуация, как и в случае с Корейской войной, может свестись к замороженному конфликту, Рогов заявил, что такой сценарий неприемлем. По его словам, необходимо принять окончательное решение.
«Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — цитирует его РИА Новости.
Ранее журналист польского издания Do Rzeczy заявил, что провал контрнаступления угрожает Киеву тотальным хаосом.