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DR: провал контрнаступления угрожает Украине полным хаосом

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Журналист польского издания Do Rzeczy написал в своём материале, что Украина погружается в полный хаос из-за провала контрнаступления.
DR: провал контрнаступления угрожает Украине полным хаосом
  • Gettyimages.ru

Как он отмечает в своей статье, ситуация складывается по неблагоприятному сценарию вопреки пропагандистским заявлениям Запада о скорой победе Украины.

«Куда делись все эти эксперты, которые непрерывно пророчествовали ещё несколько месяцев назад?» — пишет автор.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на статью, автор подчёркивает, что ни миллиарды долларов, ни оружие, предоставленное Западом, не помогли Украине провести контрнаступление. И сейчас, помимо внутренних проблем, которые переживают киевские власти, мировое внимание перетянул на себя Ближний Восток.

Как подчёркивается в материале, весной 2022 года Киев мог заключить перемирие, однако США и Великобритания уговорили Украину продолжать конфликт, обещая сокрушить Россию. В настоящий же момент видно, насколько ошибочным было решение Украины: страна может потерять часть своей территории и погрузиться в хаос.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление ВСУ не продвигается, а на Западе растёт понимание этого.

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