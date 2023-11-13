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Депутат Рады анонсировал уголовные дела против генералов ВСУ

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* анонсировал уголовные дела против украинских генералов.
Депутат Рады анонсировал уголовные дела против генералов ВСУ
  • Gettyimages.ru

Как он отметил в своём Telegram, офис Владимира Зеленского «делает свой ход» против военных.

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая делает свой ход», — написал Гончаренко.

Ранее СМИ писали, что украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у ВСУ на передовой тупиковая ситуация.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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