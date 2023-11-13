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Воздушную тревогу объявили в Киеве и в большинстве регионов Украины

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали почти на всей территории Украины.
Воздушную тревогу объявили в Киеве и в большинстве регионов Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены прозвучали в Киеве и Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. 

В западной части Украины воздушную тревогу не объявляли.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харькове.

Также назначенный украинскими властями глава Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе.

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