Воздушную тревогу объявили в Киеве и в большинстве регионов Украины
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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сирены прозвучали в Киеве и Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В западной части Украины воздушную тревогу не объявляли.
Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харькове.
Также назначенный украинскими властями глава Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе.