Воздушную тревогу объявили в Киеве и в большинстве регионов Украины

Сигналы воздушной тревоги прозвучали почти на всей территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены прозвучали в Киеве и Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В западной части Украины воздушную тревогу не объявляли.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харькове.

Также назначенный украинскими властями глава Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе.