В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава города Роман Мрочко.

РИА Новости

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал он в Telegram. Мрочко уточнил, что прилёты зафиксированы в прибрежных районах города. Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.