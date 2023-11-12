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В Херсоне произошли взрывы

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В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава города Роман Мрочко.
В Херсоне произошли взрывы
  • РИА Новости

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал он в Telegram.

Мрочко уточнил, что прилёты зафиксированы в прибрежных районах города.

Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

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