В Херсоне произошли взрывы
В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава города Роман Мрочко.
- РИА Новости
«В Херсоне раздаются взрывы», — написал он в Telegram.
Мрочко уточнил, что прилёты зафиксированы в прибрежных районах города.
Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
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