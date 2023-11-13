Песков: ситуацию в районе Днепра в ходе СВО могут комментировать лишь военные
- РИА Новости
Во время брифинга он ответил на вопрос журналистов об оценке ситуации на левом берегу Днепра в зоне российской спецоперации.
Песков отметил, что в Кремле не комментируют сам ход и положение дел на поле боя в ходе СВО, поскольку это является прерогативой военных.
«И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС России поразили два подразделения морской пехоты ВСУ в результате их попыток высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.