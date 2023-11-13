RT в Telegram
Подпишись

Песков: ситуацию в районе Днепра в ходе СВО могут комментировать лишь военные

Короткая ссылка
Ситуацию в районе Днепра в ходе специальной военной операции могут комментировать лишь военные, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: ситуацию в районе Днепра в ходе СВО могут комментировать лишь военные
  • РИА Новости

Во время брифинга он ответил на вопрос журналистов об оценке ситуации на левом берегу Днепра в зоне российской спецоперации. 

Песков отметил, что в Кремле не комментируют сам ход и положение дел на поле боя в ходе СВО, поскольку это является прерогативой военных.

«И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС России поразили два подразделения морской пехоты ВСУ в результате их попыток высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить