Песков: ситуацию в районе Днепра в ходе СВО могут комментировать лишь военные

Ситуацию в районе Днепра в ходе специальной военной операции могут комментировать лишь военные, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Во время брифинга он ответил на вопрос журналистов об оценке ситуации на левом берегу Днепра в зоне российской спецоперации.

Песков отметил, что в Кремле не комментируют сам ход и положение дел на поле боя в ходе СВО, поскольку это является прерогативой военных.

«И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС России поразили два подразделения морской пехоты ВСУ в результате их попыток высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.