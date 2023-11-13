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Боец ВС России: ВСУ берегут технику в районе Артёмовска

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Украинские военные берегут технику на Артёмовском участке фронта, поднося боеприпасы и эвакуируя раненых пешком уже за несколько километров от позиций, заявил боец спецназа «Сибирь» ВС России.

«Противник начал бережнее использовать свою технику, и уже нет такого, чтобы он подвозил свой личный состав, свою пехоту близко к нашим позициям», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, ротация у ВСУ происходит в двух-трёх километрах от позиций.

Он отметил, что украинские военные не рискуют подъезжать ближе для эвакуации раненых.

Ранее в Минобороны сообщили, что по скоплению украинских военных в районе Работина в Запорожской области нанесён удар, там уничтожены порядка 55 военнослужащих.

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