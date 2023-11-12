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В МО России заявили об отражении двух атак ВСУ в районе Белогоровки ЛНР

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Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России заявили об отражении двух атак ВСУ в районе Белогоровки ЛНР
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки... в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 210 бойцов, две бронированные машины и два автомобиля.

Также в Минобороны сообщили, что по скоплению украинских военных в районе Работина в Запорожской области нанесён удар, там уничтожены порядка 55 военнослужащих.

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