В МО России заявили об отражении двух атак ВСУ в районе Белогоровки ЛНР
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки... в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.
Отмечается, что потери ВСУ составили до 210 бойцов, две бронированные машины и два автомобиля.
Также в Минобороны сообщили, что по скоплению украинских военных в районе Работина в Запорожской области нанесён удар, там уничтожены порядка 55 военнослужащих.