«СТРАНА.ua»: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации
- РИА Новости
Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — говорится в публикации.
Указывается, что мероприятия прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове. Население требует принять законопроект, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами и вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил демобилизацию на Украине при создании правовой базы.