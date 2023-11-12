«СТРАНА.ua»: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации

Протесты с призывом демобилизовать украинских военных, которые находятся на фронте с февраля 2022 года, прошли в нескольких городах Украины.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — говорится в публикации.

Указывается, что мероприятия прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове. Население требует принять законопроект, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами и вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил демобилизацию на Украине при создании правовой базы.