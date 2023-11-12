RT в Telegram
Подпишись

«СТРАНА.ua»: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации

Короткая ссылка
Протесты с призывом демобилизовать украинских военных, которые находятся на фронте с февраля 2022 года, прошли в нескольких городах Украины.
«СТРАНА.ua»: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации
  • РИА Новости

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — говорится в публикации.

Указывается, что мероприятия прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове. Население требует принять законопроект, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами и вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил демобилизацию на Украине при создании правовой базы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить