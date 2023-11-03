Глава СНБО Данилов допустил демобилизацию на Украине при создании правовой базы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил возможность демобилизации в стране, но при условии создания необходимой правовой базы.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.

«Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила», — сказал он.

Данилов признал, что на Украине чувствуется усталость от конфликта, а люди должны отдыхать.

Вместе с тем Данилов заявил, что тезис о том, что воевать или служить придётся всем украинским гражданам, является аксиомой.

Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь ВСУ.