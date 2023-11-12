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Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ: в войсках Украины служат 1,3 млн солдат

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В составе украинских войск насчитывается 1,3 млн бойцов, заявил ТСН бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв.
Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ: в войсках Украины служат 1,3 млн солдат
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Селезнёва, он не стал уточнять, является эта цифра его личной оценкой либо он рассказал о точных данных, которые официально не озвучивает командование украинской армии.

По словам Селезнёва, перспективы для ВСУ на передовой остаются туманными в связи со сложностями по выделению оружия и боеприпасов. Он считает, что Киеву необходимы снаряды, различные виды беспилотников и артиллерийские системы.

Ранее в материале газеты The Wall Street Journal сообщалось, что в ВСУ признали нехватку снарядов и личного состава.

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