Азаров: Украина погружается в 1937-й год из-за доносов и страха перед СБУ
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Так он прокомментировал появление чат-бота, который запустило украинское министерство цифровой трансформации и с помощью которого «можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию».
«Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с «антиукраинской» позицией. Украинский сервис такси «Уклон» добавил новую функцию в меню оценки поездки «антиукраинская позиция». Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе», — написал Азаров в соцсети.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее отмечал, что проводимые Владимиром Зеленским аресты и репрессии ведут к гражданской войне на Украине.