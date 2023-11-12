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Азаров: Украина погружается в 1937-й год из-за доносов и страха перед СБУ

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Украина погружается в 1937-й год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок СБУ. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Азаров: Украина погружается в 1937-й год из-за доносов и страха перед СБУ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Так он прокомментировал появление чат-бота, который запустило украинское министерство цифровой трансформации и с помощью которого «можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию».

«Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с «антиукраинской» позицией. Украинский сервис такси «Уклон» добавил новую функцию в меню оценки поездки «антиукраинская позиция». Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе», — написал Азаров в соцсети.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее отмечал, что проводимые Владимиром Зеленским аресты и репрессии ведут к гражданской войне на Украине.

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