Отношения между украинскими спецслужбами ГУР и СБУ и ведомствами стран Запада переживают трудные времена и становятся всё более напряжёнными, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Sunday Times. По его мнению, этому способствуют три фактора.

Одной из причин он назвал обеспокоенность Запада отсутствием реформ в СБУ, несмотря на то что Владимир Зеленский в июле прошлого года уволил главу спецслужбы Ивана Баканова и объявил о чистке в ведомстве.

Ещё одним поводом для трений между западными и украинскими службами стала стратегия Киева, направленная на совершение терактов для убийства «не только военных, но и политических целей».

Расчёт Киева в этом случае состоит в том, что теракты начнут «настраивать россиян против конфликта», однако многие на Западе полагают, что это вызовет обратный эффект, пишет автор.

«В западных политических кругах есть ощущение, что Киев не соблюдает прозрачность в своём планировании и не желает реагировать на опасения своих союзников», — заключает он.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил о причастности спецслужб трёх стран к терактам на Крымском мосту на фоне публикации газеты The Washington Post.