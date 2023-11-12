RT в Telegram
Подпишись

Жена пропавшего бойца ВСУ обвинила руководство его бригады в коррупции

Короткая ссылка
Жена пропавшего без вести украинского военного из 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ обвинила его командование в коррупции. По её словам, от украинских военных требовали до 70 тыс. гривен за то, чтобы их не отправляли на боевые задания.

Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Девушка утверждает, что из-за коррупции командование «продаёт всё», в том числе оружие, топливо и экипировку. Она также сообщила, что в рядах ВСУ есть «практика торговли наркотиками», а «от раненых требуют продолжать службу, угрожая тюремными сроками».

Как ранее сообщило Министерство обороны Украины, в дизельное топливо для ВСУ будут добавлять краситель красного цвета для борьбы с перепродажей и смешиванием, бензин будут красить зелёным цветом.

Также украинское Национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что у руководителей военкоматов нашли $7 млн необоснованных активов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить