Жена пропавшего бойца ВСУ обвинила руководство его бригады в коррупции
Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.
Девушка утверждает, что из-за коррупции командование «продаёт всё», в том числе оружие, топливо и экипировку. Она также сообщила, что в рядах ВСУ есть «практика торговли наркотиками», а «от раненых требуют продолжать службу, угрожая тюремными сроками».
Как ранее сообщило Министерство обороны Украины, в дизельное топливо для ВСУ будут добавлять краситель красного цвета для борьбы с перепродажей и смешиванием, бензин будут красить зелёным цветом.
Также украинское Национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что у руководителей военкоматов нашли $7 млн необоснованных активов.