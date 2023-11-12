Жена пропавшего бойца ВСУ обвинила руководство его бригады в коррупции

Жена пропавшего без вести украинского военного из 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ обвинила его командование в коррупции. По её словам, от украинских военных требовали до 70 тыс. гривен за то, чтобы их не отправляли на боевые задания.

Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Девушка утверждает, что из-за коррупции командование «продаёт всё», в том числе оружие, топливо и экипировку. Она также сообщила, что в рядах ВСУ есть «практика торговли наркотиками», а «от раненых требуют продолжать службу, угрожая тюремными сроками».

Как ранее сообщило Министерство обороны Украины, в дизельное топливо для ВСУ будут добавлять краситель красного цвета для борьбы с перепродажей и смешиванием, бензин будут красить зелёным цветом.

Также украинское Национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что у руководителей военкоматов нашли $7 млн необоснованных активов.