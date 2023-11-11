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МО Украины обяжет красить топливо для ВСУ в целях борьбы с коррупцией

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В дизельное топливо для ВСУ будут добавлять краситель красного цвета для борьбы с перепродажей и смешиванием, бензин будут красить зелёным цветом, сообщает Минобороны Украины.
МО Украины обяжет красить топливо для ВСУ в целях борьбы с коррупцией
  • AP
  • © Libkos

«Минобороны обяжет поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным цветом. В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко-красного цвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи маркировки можно идентифицировать и отслеживать топливо, предназначенное для армии Украины.

Для бензина будет введён зелёный краситель.

Ранее украинское Национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что у руководителей военкоматов нашли $7 млн необоснованных активов.

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