МО Украины обяжет красить топливо для ВСУ в целях борьбы с коррупцией

В дизельное топливо для ВСУ будут добавлять краситель красного цвета для борьбы с перепродажей и смешиванием, бензин будут красить зелёным цветом, сообщает Минобороны Украины.

AP

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«Минобороны обяжет поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным цветом. В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко-красного цвета», — говорится в сообщении. Отмечается, что при помощи маркировки можно идентифицировать и отслеживать топливо, предназначенное для армии Украины. Для бензина будет введён зелёный краситель. Ранее украинское Национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что у руководителей военкоматов нашли $7 млн необоснованных активов.