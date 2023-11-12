RT в Telegram
Подпишись

В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева

Короткая ссылка
Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны постановил арестовать экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

«Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева», — приводит заявление издание Orda.kz.

Отмечается, что чиновника задержали по подозрению в убийстве своей жены Салтанат Нуркеновой.

Ранее Лефортовский суд Москвы приговорил бывших министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова и главу регионального правительства Сергея Такоева к восьми годам колонии за растрату в крупном размере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить