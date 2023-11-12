В Казахстане арестовали экс-министра нацэкономики Бишимбаева

Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны постановил арестовать экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

«Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева», — приводит заявление издание Orda.kz.

Отмечается, что чиновника задержали по подозрению в убийстве своей жены Салтанат Нуркеновой.

Ранее Лефортовский суд Москвы приговорил бывших министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова и главу регионального правительства Сергея Такоева к восьми годам колонии за растрату в крупном размере.