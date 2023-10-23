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Суд приговорил экс-главу кабмина Северной Осетии Такоева к восьми годам

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Лефортовский суд Москвы приговорил бывших министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова и главу регионального правительства Сергея Такоева к восьми годам колонии за растрату в крупном размере.
Суд приговорил экс-главу кабмина Северной Осетии Такоева к восьми годам
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд постановил признать Диамбекова виновным по ч. 4 ст. 160 УК России и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Такоева также приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Кроме того, оба фигуранта дела должны будут выплатить штраф — по 800 тыс. рублей.

В августе 2021 года бывшего главу правительства Северной Осетии — Алании Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и генерального директора ОАО «ОЗАТЭ» Аиду Габараеву отправили под стражу по делу о растрате.

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