Экс-глава кабмина Северной Осетии Такоев арестован по делу о растрате

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Бывшего главу правительства Северной Осетии — Алании Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и генерального директора ОАО «ОЗАТЭ» Аиду Габараеву отправили под стражу по делу о растрате.
Экс-глава кабмина Северной Осетии Такоев арестован по делу о растрате
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Такоева, Диамбекова и Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября», — сказано в сообщении.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее в СК сообщили о задержании экс-председателя правительства Северной Осетии.

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