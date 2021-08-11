Экс-глава кабмина Северной Осетии Такоев арестован по делу о растрате

Бывшего главу правительства Северной Осетии — Алании Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и генерального директора ОАО «ОЗАТЭ» Аиду Габараеву отправили под стражу по делу о растрате.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Такоева, Диамбекова и Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября», — сказано в сообщении.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее в СК сообщили о задержании экс-председателя правительства Северной Осетии.