В СК сообщили о задержании экс-председателя правительства Северной Осетии
- РИА Новости
Её заявление опубликовано на сайте российского СК.
Петренко сообщила, что «по подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева».
Она добавила, что по местам их жительства проводятся обыски.
Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя и бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан и других должностных лиц органов внутренних дел, подозреваемых в мошенничестве.
Также в июне сообщалось, что бывший заместитель председателя Центробанка и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате.