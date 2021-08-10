В СК сообщили о задержании экс-председателя правительства Северной Осетии

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что в Главном следственном управлении ведомства расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия — Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК России).
В СК сообщили о задержании экс-председателя правительства Северной Осетии
  • РИА Новости

Её заявление опубликовано на сайте российского СК.

Петренко сообщила, что «по подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева».

Она добавила, что по местам их жительства проводятся обыски.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя и бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан и других должностных лиц органов внутренних дел, подозреваемых в мошенничестве.

Также в июне сообщалось, что бывший заместитель председателя Центробанка и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате.

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