В Дагестане задержали экс-полицейского и бизнесмена по делу о мошенничестве

Возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя и бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан и других должностных лиц органов внутренних дел, подозреваемых в мошенничестве.

Об этом заявили в пресс-службе СУ СК по Дагестану.

Отмечается, что они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой»).

По версии следствия, обвиняемые за период 2016—2019 годов похитили и использовали по своему усмотрению порядка 25 млн рублей, выделенных по государственным контрактам для питания лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что суд арестовал бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на более чем 620 млн рублей.