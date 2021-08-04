В Дагестане задержали экс-полицейского и бизнесмена по делу о мошенничестве
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе СУ СК по Дагестану.
Отмечается, что они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой»).
По версии следствия, обвиняемые за период 2016—2019 годов похитили и использовали по своему усмотрению порядка 25 млн рублей, выделенных по государственным контрактам для питания лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что суд арестовал бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на более чем 620 млн рублей.