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Киевский эксперт Стариков: ВС России ведут серьёзное наступление у Купянска

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Российские войска ведут серьёзные наступательные действия в районе Купянска, заявил киевский эксперт Олег Стариков.

«Очень серьёзные наступательные действия под Купянском. То же самое на Лиманском направлении», — сказал Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

По его словам, в будущем в учебниках истории напишут, что данный конфликт привёл к революции в военном деле.

Он отметил, что спецоперация нарушила доктрины, которые существовали со времён Второй мировой войны, а также концепцию НАТО, заточенную на войну высокоточным оружием против более слабого противника.

Ранее ВС России нанесли поражение пяти скоплениям живой силы ВСУ под Харьковом.

Также сообщалось, что ВС России с начала СВО уничтожили свыше 8,7 тыс. беспилотников ВСУ.

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