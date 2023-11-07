ВС России нанесли поражение пяти скоплениям живой силы ВСУ под Харьковом

Российские войска нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области, говорится в свежей сводке Минобороны России.

По данным ведомства, украинская армия лишилась до 160 человек личного состава, а также двух автомобилей.

Ранее МО России заявило, что средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА над Чёрным морем и Крымом.