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ВС России нанесли поражение пяти скоплениям живой силы ВСУ под Харьковом

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Российские войска нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области, говорится в свежей сводке Минобороны России.

По данным ведомства, украинская армия лишилась до 160 человек личного состава, а также двух автомобилей.

Ранее МО России заявило, что средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА над Чёрным морем и Крымом.

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