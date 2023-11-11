Журналист Назаров заявил, что от слов главы ЕК об Украине «вянут уши»
- AP
- © Risto Bozovic
«Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь — и уши вянут!» — сказал он в видеообращении на YouTube-канале «Да, это так».
Глава ЕК считает, что с правами человека и коррупцией на Украине нет проблем, подчеркнул Назаров.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что разгул коррупции может помешать потенциальному вступлению Украины в Европейский союз.