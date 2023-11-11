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Журналист Назаров заявил, что от слов главы ЕК об Украине «вянут уши»

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От слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о свободах и реформах Украины «вянут уши». Об этом заявил журналист из Киева Максим Назаров.
Журналист Назаров заявил, что от слов главы ЕК об Украине «вянут уши»
  • AP
  • © Risto Bozovic

«Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь — и уши вянут!» — сказал он в видеообращении на YouTube-канале «Да, это так».

Глава ЕК считает, что с правами человека и коррупцией на Украине нет проблем, подчеркнул Назаров.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что разгул коррупции может помешать потенциальному вступлению Украины в Европейский союз.

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