Журналист Назаров заявил, что от слов главы ЕК об Украине «вянут уши»

От слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о свободах и реформах Украины «вянут уши». Об этом заявил журналист из Киева Максим Назаров.

«Урсула фон дер Ляйен счастливая, классная, оптимистичная вышла и наговорила такого, что ты слышишь — и уши вянут!» — сказал он в видеообращении на YouTube-канале «Да, это так».

Глава ЕК считает, что с правами человека и коррупцией на Украине нет проблем, подчеркнул Назаров.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что разгул коррупции может помешать потенциальному вступлению Украины в Европейский союз.