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Экс-агент MI6 Крук: в ближайшее время уровень дезертирства в ВСУ возрастёт

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В украинской армии, возможно, станет ещё больше дезертиров, заявил экс-агент MI6 Алистер Крук.
Экс-агент MI6 Крук: в ближайшее время уровень дезертирства в ВСУ возрастёт
  • AP
  • © Libkos

«Я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве», — сказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, ввиду тяжёлой ситуации на фронте военачальники ВСУ отправят Владимира Зеленского в ссылку за рубеж.

Он отметил, что в США готовы к такому сценарию.

Ранее украинский военнопленный Александр Лыска рассказал о случаях дезертирства в ВСУ.

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