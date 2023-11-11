Экс-агент MI6 Крук: в ближайшее время уровень дезертирства в ВСУ возрастёт
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«Я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве», — сказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, ввиду тяжёлой ситуации на фронте военачальники ВСУ отправят Владимира Зеленского в ссылку за рубеж.
Он отметил, что в США готовы к такому сценарию.
Ранее украинский военнопленный Александр Лыска рассказал о случаях дезертирства в ВСУ.