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Раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ в Закарпатье

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины вместе с полицией захватили храм УПЦ в селе Луг в Закарпатье.
Раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ в Закарпатье
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Torkhov

«С утра в храм пришли полиция и люди в камуфляже. Они срезали замки на храме и не пускают прихожан, которые уже подтвердили свою верность УПЦ», — сообщили в Союзе православных журналистов.

Ранее Белоцерковская епархия УПЦ сообщила о ночном захвате Михайловского храма в Мироновке (Киевская область) сторонниками Православной церкви Украины.

2 сентября СБУ предъявила обвинение настоятелю одного из храмов канонической УПЦ в Житомирской области.

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