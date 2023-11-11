Раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ в Закарпатье

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины вместе с полицией захватили храм УПЦ в селе Луг в Закарпатье.

«С утра в храм пришли полиция и люди в камуфляже. Они срезали замки на храме и не пускают прихожан, которые уже подтвердили свою верность УПЦ», — сообщили в Союзе православных журналистов.

Ранее Белоцерковская епархия УПЦ сообщила о ночном захвате Михайловского храма в Мироновке (Киевская область) сторонниками Православной церкви Украины.

2 сентября СБУ предъявила обвинение настоятелю одного из храмов канонической УПЦ в Житомирской области.