Американского журналиста Клейтона Морриса шокировала новость о ликвидации высокопоставленных офицеров Вооружённых сил Украины во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Redacted.

«Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта», — подчеркнул Моррис.

Он добавил, что российская разведка получила точные данные о церемонии награждения, что позволило нанести чёткий удар.

5 ноября глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что в стране начали расследование гибели бойцов бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара в Запорожской области.

При этом солдат из этой бригады заявил в интервью американским журналистам, что ответственность за гибель более 50 военных лежит на руководстве этого подразделения.

Владимир Зеленский отстранил от должности командира бригады Дмитрия Лысюка.