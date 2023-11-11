Военкор RT показал, как бойцы ВС России поймали изображение с беспилотника ВСУ

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин показал, как бойцы 1-й Славянской бригады Вооружённых сил России поймали изображение с беспилотника украинской армии.

Отмечается, что это произошло, когда совпали каналы управления российского FPV-дрона и беспилотника ВСУ.

В итоге украинский БПЛА упал от российского средства РЭБ, а российский дрон сумел дойти до цели.

Как рассказали военные, украинская военная техника, в том числе бронированная, не успевает увернуться от российских дронов.

Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев заявил, что артиллерия Южной группировки ВС России на Донецком направлении поразила пункт управления БПЛА украинских войск в районе Новомихайловки.