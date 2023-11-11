Российский боец: «мясные группы» ВСУ уничтожаются ещё на подходах к Артёмовску
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, «мясные группы» выдвигаются в колонну и между ними нет никакой дистанции.
«При хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу», — сказал боец.
Он отметил, что при использовании FPV-дронов вместе с артиллерией эффективность поражения группы будет очень высокой.
Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев заявил, что артиллерия Южной группировки ВС России на Донецком направлении поразила пункт управления БПЛА украинских войск в районе Новомихайловки.