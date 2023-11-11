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Российский боец: «мясные группы» ВСУ уничтожаются ещё на подходах к Артёмовску

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Боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск заявил, что неподготовленные группы украинских войск уничтожаются ВС России ещё на подходе к позициям на Артёмовском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «мясные группы» выдвигаются в колонну и между ними нет никакой дистанции.

«При хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу», — сказал боец.

Он отметил, что при использовании FPV-дронов вместе с артиллерией эффективность поражения группы будет очень высокой.

Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев заявил, что артиллерия Южной группировки ВС России на Донецком направлении поразила пункт управления БПЛА украинских войск в районе Новомихайловки.

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