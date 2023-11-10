Экс-разведчик Риттер: Россия нанесёт стратегические удары по ВСУ роями дронов
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«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
По его словам, на Западе не представляют, как противостоять таким атакам.
Он отметил, что рой дронов будет уничтожать множество техники и живой силы ВСУ.
Ранее Военная хроника заявила, что российские военные начали применять беспилотники «Ланцет» с тепловизорами.