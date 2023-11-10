Экс-разведчик Риттер: Россия нанесёт стратегические удары по ВСУ роями дронов

Российская армия нанесёт удар по украинским войскам при помощи технологии, позволяющей применять рой дронов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

По его словам, на Западе не представляют, как противостоять таким атакам.

Он отметил, что рой дронов будет уничтожать множество техники и живой силы ВСУ.

Ранее Военная хроника заявила, что российские военные начали применять беспилотники «Ланцет» с тепловизорами.