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Экс-разведчик Риттер: Россия нанесёт стратегические удары по ВСУ роями дронов

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Российская армия нанесёт удар по украинским войскам при помощи технологии, позволяющей применять рой дронов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: Россия нанесёт стратегические удары по ВСУ роями дронов
  • globallookpress.com
  • © Andy Dean

«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

По его словам, на Западе не представляют, как противостоять таким атакам.

Он отметил, что рой дронов будет уничтожать множество техники и живой силы ВСУ.

Ранее Военная  хроника заявила, что российские военные начали применять беспилотники «Ланцет» с тепловизорами.

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