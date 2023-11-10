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Додон заявил о политическом и экономическом дефолте Молдавии

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Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявил о политическом и экономическом дефолте Молдавии.
Додон заявил о политическом и экономическом дефолте Молдавии
  • globallookpress.com

Об этом он сказал во время брифинга.

«Молдавия находится и в политическом, и в экономическом дефолте. Доходы в бюджет падают, он держится за счёт подачек в виде кредитов с Запада. Молдова уже банкрот, эти власти душат абсолютно всё. Это нужно остановить», — цитирует его РИА Новости.

Додон также указал на неработающую экономику, ограничение использования наличных средств и задержки зарплат.

«Нацбанк работает не для граждан и страны, а для МВФ и дяди Сэма», — подчеркнул он.

Ранее Додон выразил уверенность, что политика нынешних властей Молдавии, направленная на сближение с Европейским союзом, не принесла жителям страны ничего хорошего.

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