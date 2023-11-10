Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media выразил мнение, что украинским генералам следует свергнуть Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране, спасти людей и не допустить других территориальных потерь страны.

«Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что не подразумевает именно убийство Зеленского, а имеет в виду, что «его нужно убрать из офиса президента».

Он также добавил, что свержение киевского режима помогло бы не только сохранить жизни населения, но и оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск в составе Украины.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий поделился мнением, что ВС России освободят Киев и Одессу от киевского режима.