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Риттер: генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского для сохранения Одессы

Экс-разведчик США Риттер призвал украинских генералов сместить Зеленского

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media выразил мнение, что украинским генералам следует свергнуть Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране, спасти людей и не допустить других территориальных потерь страны.
Риттер: генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского для сохранения Одессы
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что не подразумевает именно убийство Зеленского, а имеет в виду, что «его нужно убрать из офиса президента».

Он также добавил, что свержение киевского режима помогло бы не только сохранить жизни населения, но и оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск в составе Украины.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий поделился мнением, что ВС России освободят Киев и Одессу от киевского режима.

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