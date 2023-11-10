Риттер: генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского для сохранения Одессы
Экс-разведчик США Риттер призвал украинских генералов сместить Зеленского
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским», — сказал он.
Риттер подчеркнул, что не подразумевает именно убийство Зеленского, а имеет в виду, что «его нужно убрать из офиса президента».
Он также добавил, что свержение киевского режима помогло бы не только сохранить жизни населения, но и оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск в составе Украины.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий поделился мнением, что ВС России освободят Киев и Одессу от киевского режима.