Балицкий уверен, что ВС России освободят Киев и Одессу от киевского режима
- РИА Новости
В Совфеде прошла церемония вручения «Мечей Победы» Мариуполю и Мелитополю, которые были удостоены звания Город воинской славы. В рамках мероприятия Балицкий отметил, что «свершилась историческая справедливость» и напомнил о доблести солдат в Великую Отечественную войну. Также он подчеркнул большой вклад Мелитополя в Победу.
«Мы освободим Одессу — город-герой, мы освободим Киев. Это наши города… Мы знаем, что освобождение будет», — цитирует губернатора РИА Новости.
Ранее бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что в случае продолжения конфликта ВС России освободят Одессу и заблокируют выход к Чёрному морю для Украины.