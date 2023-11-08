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Балицкий уверен, что ВС России освободят Киев и Одессу от киевского режима

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Одесса и Киев обязательно будут освобождены от киевского режима в ходе специальной военной операции, считает глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий уверен, что ВС России освободят Киев и Одессу от киевского режима
  • РИА Новости

В Совфеде прошла церемония вручения «Мечей Победы» Мариуполю и Мелитополю, которые были удостоены звания Город воинской славы. В рамках мероприятия Балицкий отметил, что «свершилась историческая справедливость» и напомнил о доблести солдат в Великую Отечественную войну. Также он подчеркнул большой вклад Мелитополя в Победу.

«Мы освободим Одессу — город-герой, мы освободим Киев. Это наши города… Мы знаем, что освобождение будет», — цитирует губернатора РИА Новости.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что в случае продолжения конфликта ВС России освободят Одессу и заблокируют выход к Чёрному морю для Украины.

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