Одесса и Киев обязательно будут освобождены от киевского режима в ходе специальной военной операции, считает глава Запорожской области Евгений Балицкий.

В Совфеде прошла церемония вручения «Мечей Победы» Мариуполю и Мелитополю, которые были удостоены звания Город воинской славы. В рамках мероприятия Балицкий отметил, что «свершилась историческая справедливость» и напомнил о доблести солдат в Великую Отечественную войну. Также он подчеркнул большой вклад Мелитополя в Победу.

«Мы освободим Одессу — город-герой, мы освободим Киев. Это наши города… Мы знаем, что освобождение будет», — цитирует губернатора РИА Новости.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что в случае продолжения конфликта ВС России освободят Одессу и заблокируют выход к Чёрному морю для Украины.