Медведчук: вступление Украины в ЕС развалит союз изнутри

Вступление Украины в ЕС развалит Европейский союз изнутри, заявил украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он отметил, что во вступлении Украины в ЕС нет экономического и политического смысла.

«Украина туда ничего не привнесёт, зато сядет на финансирование и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен», — написал Медведчук в статье на сайте «Другая Украина».

По его словам, Евросоюз тратит огромные деньги на поддержание киевского режима, при этом Европа каждый день беднеет.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.