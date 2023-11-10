Медведчук: вступление Украины в ЕС развалит союз изнутри
- РИА Новости
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Он отметил, что во вступлении Украины в ЕС нет экономического и политического смысла.
«Украина туда ничего не привнесёт, зато сядет на финансирование и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен», — написал Медведчук в статье на сайте «Другая Украина».
По его словам, Евросоюз тратит огромные деньги на поддержание киевского режима, при этом Европа каждый день беднеет.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.