Старовойт: в Курской области загорелась крыша завода в результате обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины», — указал губернатор.
По его словам, обстрел привёл к повреждению двух многоквартирных домов, а также окон, забора и хозпостройки одного частного домовладения и двух автомобилей.
«Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша», — добавил он.
3 ноября стало известно, что три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.