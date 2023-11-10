Старовойт: в Курской области загорелась крыша завода в результате обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что из-за обстрела ВСУ загорелась крыша здания на территории промышленного предприятия.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины», — указал губернатор.

По его словам, обстрел привёл к повреждению двух многоквартирных домов, а также окон, забора и хозпостройки одного частного домовладения и двух автомобилей.

«Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша», — добавил он.

3 ноября стало известно, что три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.