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Старовойт: в Курской области загорелась крыша завода в результате обстрела ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что из-за обстрела ВСУ загорелась крыша здания на территории промышленного предприятия.
Старовойт: в Курской области загорелась крыша завода в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины», — указал губернатор.

По его словам, обстрел привёл к повреждению двух многоквартирных домов, а также окон, забора и хозпостройки одного частного домовладения и двух автомобилей. 

«Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша», — добавил он.

3 ноября стало известно, что три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

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