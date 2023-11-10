Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 м, где Киев пробежал 70

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что конфликт на Украине можно сравнить с забегом на 100 м, в котором Киев «уже пробежал 70 м». Он при этом допустил, что боевые действия могут закончиться внезапно.

По словам Ермака, остались самые трудные «30 м».

«Если сравнивать с забегом на 100 м, то, я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжёлыми», — сказал чиновник в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

В октябре Владимир Зеленский высказал мнение, что в настоящий момент Украина находится на последней стадии конфликта, которая является самой сложной.