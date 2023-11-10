Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 м, где Киев пробежал 70
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По словам Ермака, остались самые трудные «30 м».
«Если сравнивать с забегом на 100 м, то, я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжёлыми», — сказал чиновник в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
В октябре Владимир Зеленский высказал мнение, что в настоящий момент Украина находится на последней стадии конфликта, которая является самой сложной.