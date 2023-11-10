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МИД: на Украине в Днепр может попасть 12 млн тонн радиоактивных отходов

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Порядка 12 млн т радиоактивных отходов рискует попасть в реку Днепр и грунтовые воды в связи с их ненадлежащим хранением на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: на Украине в Днепр может попасть 12 млн тонн радиоактивных отходов
  • РИА Новости

Её заявление опубликовано на сайте дипведомства.

По её словам, общее количество отходов от переработки урановых руд на Приднепровском химическом заводе составляет 42 млн т. Захарова назвала эти отходы опасным источником загрязнения окружающей среды.

«Высока вероятность попадания около 12 млн т радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 м от реки и её притока Коноплянки», — говорится в заявлении.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Киев стал чаще пытаться атаковать российские АЭС.

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