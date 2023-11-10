В ВСУ рассчитывают на скорое получение ещё одного ЗРК Patriot

Украинские власти рассчитывают на получение в ближайшее время ещё одного зенитного ракетного комплекса Patriot.

Такое заявление сделал официальный спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Новини.LIVE».

По его словам, ещё одну установку должны передать на вооружение украинской армии немецкие власти.

«У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать ещё один комплекс, поэтому Patriot много не бывает», — сказал Игнат.

Ранее сообщалось, что ФРГ направит Украине дополнительные средства ПВО — Patriot и IRIS-T SLM & SLS стоимостью около €1 млрд.