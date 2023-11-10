RT в Telegram
Подпишись

Спикер ВВС Украины: украинские лётчики уже проходят обучение на F-16 в воздухе

Короткая ссылка
Некоторые пилоты украинской армии, обучающиеся эксплуатированию американских истребителей F-16, уже проходят обучение в небе, сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Спикер ВВС Украины: украинские лётчики уже проходят обучение на F-16 в воздухе
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

В эфире телемарафона он отметил, что не все лётчики находятся на данном этапе подготовки, передаёт ТАСС.

«Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолётах», — добавил Игнат.

По словам спикера, процесс подготовки солдат проходит согласно плану, а НАТО «хочет афишировать всё, детализовать процесс обучения».

Ранее в Нидерландах анонсировали отправку пяти F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить