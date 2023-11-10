Спикер ВВС Украины: украинские лётчики уже проходят обучение на F-16 в воздухе

Некоторые пилоты украинской армии, обучающиеся эксплуатированию американских истребителей F-16, уже проходят обучение в небе, сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире телемарафона он отметил, что не все лётчики находятся на данном этапе подготовки, передаёт ТАСС.

«Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолётах», — добавил Игнат.

По словам спикера, процесс подготовки солдат проходит согласно плану, а НАТО «хочет афишировать всё, детализовать процесс обучения».

Ранее в Нидерландах анонсировали отправку пяти F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.