Спикер ВВС Украины: украинские лётчики уже проходят обучение на F-16 в воздухе
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В эфире телемарафона он отметил, что не все лётчики находятся на данном этапе подготовки, передаёт ТАСС.
«Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолётах», — добавил Игнат.
По словам спикера, процесс подготовки солдат проходит согласно плану, а НАТО «хочет афишировать всё, детализовать процесс обучения».
Ранее в Нидерландах анонсировали отправку пяти F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.