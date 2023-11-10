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Гагин: число бойцов ВСУ под Донецком уменьшилось втрое из-за бегства солдат

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ВСУ бегут с линии фронта в районе Донецка, их число сократилось как минимум втрое.
Гагин: число бойцов ВСУ под Донецком уменьшилось втрое из-за бегства солдат
  • © AP Photo / LIBKOS

Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«В последнее время противник оставляет на позициях первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов», — цитирует его ТАСС.

Гагин отметил, что в большинстве случаев это связано с бегством украинских солдат с линии фронта.

Ранее посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр заявил, что в ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов.

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