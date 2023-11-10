Гагин: число бойцов ВСУ под Донецком уменьшилось втрое из-за бегства солдат
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Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
«В последнее время противник оставляет на позициях первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов», — цитирует его ТАСС.
Гагин отметил, что в большинстве случаев это связано с бегством украинских солдат с линии фронта.
Ранее посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр заявил, что в ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов.