ВСУ бегут с линии фронта в районе Донецка, их число сократилось как минимум втрое.

Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«В последнее время противник оставляет на позициях первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов», — цитирует его ТАСС.

Гагин отметил, что в большинстве случаев это связано с бегством украинских солдат с линии фронта.

Ранее посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр заявил, что в ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов.